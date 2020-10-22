Ганский скелетонист будет готовиться к Олимпиаде-2022 со сборной России
10:50
Ганец Акваси Фримпонг присоединился к сборной России по скелетону на тренировочном сборе в Сочи, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.
Спортсмен будет готовиться в составе сборной России по графику старшего тренера национальной команды по скелетону, Дениса Акимова. Фримпонг приступит к тренировкам через несколько дней, планируется, что он выступит на Кубке России, который пройдет в Сочи с 25 по 30 октября.
Дополнительная информация:
https://rusbob.ru/news/skeletonist-iz-gany-akvasi-frimpong-budet-gotovitsya-k-olimpiade-2022-so-sbornoy-rossii/
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