Ганский скелетонист будет готовиться к Олимпиаде-2022 со сборной России

Ганец Акваси Фримпонг присоединился к сборной России по скелетону на тренировочном сборе в Сочи, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

Спортсмен будет готовиться в составе сборной России по графику старшего тренера национальной команды по скелетону, Дениса Акимова. Фримпонг приступит к тренировкам через несколько дней, планируется, что он выступит на Кубке России, который пройдет в Сочи с 25 по 30 октября.