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Зимняя миграция форвардов: Смолов — в Виго, Соболев и Комличенко — в Москву. Следующий — Кокорин?

18:00
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 31 января.

Смолов: беги, Федор, беги

Корреспондент «СЭ» — о новом этапе в карьере нападающего сборной России.

Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту». Что об этом известно

Форвард «Локо» продолжит карьеру в Испании.

Алексей Прудников: «Зинченко предлагали «Спартаку». Услышали — «Спасибо, не надо»

«Разговор по пятницам» с олимпийским чемпионом Сеула, одним из лучших вратарей 80-х.

Артемий Панарин: «Если не выйдем в плей-офф — приеду в сборную и обыграю Брагина в шахматы»

Интервью с лидером российских игроков НХЛ по очкам.

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Корреспондент «СЭ» — о подготовке команды Валерия Карпина ко второй части сезона.

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