Зимняя миграция форвардов: Смолов — в Виго, Соболев и Комличенко — в Москву. Следующий — Кокорин?
Смолов: беги, Федор, беги
Корреспондент «СЭ» — о новом этапе в карьере нападающего сборной России.
Форвард «Локо» продолжит карьеру в Испании.
«Разговор по пятницам» с олимпийским чемпионом Сеула, одним из лучших вратарей 80-х.
Интервью с лидером российских игроков НХЛ по очкам.
Корреспондент «СЭ» — о подготовке команды Валерия Карпина ко второй части сезона.
Кокорин и «Локомотив»: Смородская противчитать >
Хоккейный монстр из Нью-Йорка. Панарин — лучший русский игрок НХЛ в этом сезонечитать >
«У меня были свои амбиции и планы». Кокорин объяснил, почему не поехал в аренду в «Сочи»читать >
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