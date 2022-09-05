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Вечерний «СЭ»

5 сентября, 03:15

«Зенит» победил «Спартак» в Москве, «МЮ» обыграл «Арсенал», «Локо» проиграл «Ахмату». Главное за день

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Андрей Мостовой и Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 4 сентября.

«Спартак» заставил «Зенит» нервничать, но проиграл. Чемпион увеличивает отрыв

Лидеры чемпионата сохранили первое место.

«МЮ» сокрушил «Арсенал». 100-миллионный новичок «Юнайтед» забил в первом же матче

Гол Антони помог «Юнайтед» справиться с лидером АПЛ.

Возрождение «Локомотива» закончилось, едва начавшись. Не помог даже час игры в большинстве и спорный пенальти

Красно-зеленые дома уступили «Ахмату».

Карраскаль и Чалов взяли паузу, но ЦСКА выиграл в Самаре благодаря Дивееву

Армейцы в непростом матче превзошли «Крылья Советов».

Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из чата»

Большое интервью одного из лидеров «Зенита».

«Я почувствовал, что «Зенит» нас уважает». Абаскаль — о матче с чемпионом

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Дзюба помог «Адане» спасти игру с аутсайдером, Головин был хорош в победном дерби

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«Мерседес» не смог сломить Ферстаппена в Нидерландах. Но победа получилась тяжелой

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«У Рублева хорошие шансы с Норри, ему удобны соперники с таким стилем игры». Тренер сборной — об успехах наших на US Open

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Федун раскритиковал болельщиков «Спартака» за отсутствие поддержки в матче с «Зенитом»

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US Open, расписание и результаты матчей 4 и 5 сентября: Медведев — Кирьос, Хачанов — Буста, Рублев — Норри и другие

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«Зенит» — в космосе. «Спартак» спустили на Землю

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