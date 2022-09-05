«Зенит» победил «Спартак» в Москве, «МЮ» обыграл «Арсенал», «Локо» проиграл «Ахмату». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 4 сентября.
«Спартак» заставил «Зенит» нервничать, но проиграл. Чемпион увеличивает отрыв
Лидеры чемпионата сохранили первое место.
Гол Антони помог «Юнайтед» справиться с лидером АПЛ.
Возрождение «Локомотива» закончилось, едва начавшись. Не помог даже час игры в большинстве и спорный пенальти
Красно-зеленые дома уступили «Ахмату».
Армейцы в непростом матче превзошли «Крылья Советов».
Большое интервью одного из лидеров «Зенита».
«Я почувствовал, что «Зенит» нас уважает». Абаскаль — о матче с чемпиономчитать >
Дзюба помог «Адане» спасти игру с аутсайдером, Головин был хорош в победном дербичитать >
Федун раскритиковал болельщиков «Спартака» за отсутствие поддержки в матче с «Зенитом»читать >
US Open, расписание и результаты матчей 4 и 5 сентября: Медведев — Кирьос, Хачанов — Буста, Рублев — Норри и другиечитать >
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