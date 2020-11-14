Вечерний «СЭ»
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Введение Fan ID в России, избиение Харитонова, проблемы «Барселоны» из-за Месси и Неймара

19:15
Паспорт болельщика (Fan ID). Фото Reuters
Паспорт болельщика (Fan ID). Фото Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 14 ноября.

Попкорн на трибунах. Введение Fan ID — неизбежность, которая изменит атмосферу на футболе

Корреспондент «СЭ» — о последствиях и причинах такого решения

Боец по прозвищу Борода отправил Харитонова в больницу. Еще недавно они называли друг друга братьями

В ММА — большой скандал.

33 миллиона для Месси, суд с Неймаром и другие проблемы «Барселоны». Над сине-гранатовыми сгущаются тучи

Финансовая ситуация в «Барселоне» становится все более напряженной.

Культ флага и жар патриотизма. Что происходит в Стамбуле перед матчем Турция — Россия

Репортаж спецкора «СЭ» с берегов Босфора.

Начинал сезон болбоем, в 5-м туре дебютировал в РПЛ, а через месяц порвал кресты в ПФЛ

Крутая история 19-летнего полузащитника «Химок» Данила Казанцева.

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