Введение Fan ID в России, избиение Харитонова, проблемы «Барселоны» из-за Месси и Неймара
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 14 ноября.
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