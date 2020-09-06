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Вторая победа в Лиге Наций, первое интервью Заремы Салиховой, что делать с хейтом Дзюбы

22:00
Сборная России по футболу. Фото ATTILA KISBENEDEK, AFP
Сборная России по футболу. Фото ATTILA KISBENEDEK, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 6 сентября.

Дали адреналина. Россия чуть не упустила победу над Венгрией

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победы
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