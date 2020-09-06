Вторая победа в Лиге Наций, первое интервью Заремы Салиховой, что делать с хейтом Дзюбы
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 6 сентября.
Дали адреналина. Россия чуть не упустила победу над Венгрией
Команда Станислава Черчесова выиграла в Будапеште (3:2) и возглавила группу в Лиге наций.
Максим Алланазаров о первом интервью Заремы Салиховой.
Севастиан Терлецкий — о непонятном поведении болельщиков.
В четвертый круг в Нью-Йорке вышли только двое россиян — русская тройка распалась.
Алистар Оверим победил техническим нокаутом Аугусто Сакаи.
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