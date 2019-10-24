Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Вечерний "СЭ"

Всё — Россия седьмая в рейтинге УЕФА. Огненное интервью Сафина о России. И бомбовые заявления Макгрегора

17:45
23 октября. Лейпциг. «Лейпциг» — «Зенит» — 2:1. Фото Reuters
23 октября. Лейпциг. «Лейпциг» — «Зенит» — 2:1. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 24 октября.

«Лейпциг» сильнее, но к Семаку много вопросов

Аналитика по поражению «Зенита» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ

То, о чем «СЭ» говорил несколько последних недель, произошло.

Хватит позориться! Вы же — ЦСКА. Вы же — «Краснодар»

Сегодня армейцы и «быки» проведут свои третьи матчи в Лиге Европы.

Эксклюзив с Сафиным. О Дуде и Соловьеве, о комменте на Первом и современной России

Откровенное интервью легендарного российского теннисиста.

Бомбовые заявления, лже-Коноры и штурм машины. Как Москва встречала Конора

Конор устроил безумие в столице России.

ЦИФРА ДНЯ
6
место
в рейтинге УЕФА Россия отдала Португалии — и в таком случае останется без одного клуба в Лиге чемпионов
ЦИТАТА
Наш реванш с Хабибом неизбежен. Надеюсь, он пройдет в Москве
Конор Макгрегор
экс-чемпион UFC

Расклады на Лигу чемпионов для наших клубов

читать >

Круговорот абсурда. Почему два московских дерби пройдут одновременно

читать >

НХЛ плюет на этику и КХЛ. Нельзя это терпеть!

читать >

Чем Трусова ответит Щербаковой, а Медведева — Туктамышевой

читать >

Правительство поддержало возвращение пива на футбольные матчи

читать >

«Хватит защищать своих друзей». Огненный эфир — Зислис наехал на Шевченко

читать >

Конор Макгрегор: «Наш реванш с Хабибом неизбежен. Надеюсь, он пройдет в Москве»

читать >

Кучерова убрали от других звезд «Тампы» после провала. «Питтсбург» победили, но с огромным трудом

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир