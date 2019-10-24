Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 24 октября.

Аналитика по поражению «Зенита» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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6 место в рейтинге УЕФА Россия отдала Португалии — и в таком случае останется без одного клуба в Лиге чемпионов

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