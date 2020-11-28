Все перед боем Тайсона против Джонса, кризис «Зенита», пустота в российском биатлоне
21:45
«Зенит» — в кризисе. Он не смог забить «Арсеналу» и потерял два очка
В матче 16-го тура РПЛ действующий чемпион оформил ничью в Туле (0:0).
Что говорил Тихонову председатель КГБ Андропов? После этих слов тренер навсегда изменил отношение к сборной
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Команда Игоря Черевченко на своем поле по делу обыграла «быков» — 1:0.
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