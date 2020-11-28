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Все перед боем Тайсона против Джонса, кризис «Зенита», пустота в российском биатлоне

21:45
Малком. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Малком. Фото Александр Федоров., "СЭ"

«Зенит» — в кризисе. Он не смог забить «Арсеналу» и потерял два очка

В матче 16-го тура РПЛ действующий чемпион оформил ничью в Туле (0:0).

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ЦИФРА ДНЯ
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победу
одержал «Зенит» в последних пяти матчах в РПЛ и Лиге чемпионов
ЦИТАТА
Жирков сыграл столько, сколько смог
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

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