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«Вильярреал» победил в финале ЛЕ, Россия обыграла Данию на ЧМ, Конте ушел из «Интера»

02:30
Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи. Фото AFP
Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 26 мая.

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Матч России с Данией — больно, мучительно и даже ужасно. Хорошо, что победили

Счет 3:0, но игра не добавила оптимизма.

Конте ушел из «Интера» через три недели после чемпионства. Клуб считает убытки и готовится к распродаже игроков

Долго радоваться скудетто у черно-синих не получилось.

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Турнирные таблицы и шансы на выход из групп.

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