«Вильярреал» победил в финале ЛЕ, Россия обыграла Данию на ЧМ, Конте ушел из «Интера»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 26 мая.

«Вильярреал» победил «МЮ» в серии пенальти 11:10 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

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