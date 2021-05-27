«Вильярреал» победил в финале ЛЕ, Россия обыграла Данию на ЧМ, Конте ушел из «Интера»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 26 мая.
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«Вильярреал» победил «МЮ» в серии пенальти 11:10 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
Счет 3:0, но игра не добавила оптимизма.
Долго радоваться скудетто у черно-синих не получилось.
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