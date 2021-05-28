Монолог Джикии о сборной, итоги дня на ЧМ по хоккею, Зидан ушел из «Реала»
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 27 мая.
«Мне говорили, что я выбрал деньги». Эмоциональный монолог Джикии о сборной России
Вице-капитан национальной команды — о предложении Грузии, первом вызове, «крестах» перед ЧМ и скором Евро.
Турнирные таблицы и шансы на плей-офф.
Михаил Зислис — о самом звездном игроке чемпионата мира.
Вернется ли в третий раз?
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