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Монолог Джикии о сборной, итоги дня на ЧМ по хоккею, Зидан ушел из «Реала»

02:00
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 27 мая.

«Мне говорили, что я выбрал деньги». Эмоциональный монолог Джикии о сборной России

Вице-капитан национальной команды — о предложении Грузии, первом вызове, «крестах» перед ЧМ и скором Евро.

Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира

Турнирные таблицы и шансы на плей-офф.

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