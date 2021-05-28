Монолог Джикии о сборной, итоги дня на ЧМ по хоккею, Зидан ушел из «Реала»

Вице-капитан национальной команды — о предложении Грузии, первом вызове, «крестах» перед ЧМ и скором Евро.

Турнирные таблицы и шансы на плей-офф.

Михаил Зислис — о самом звездном игроке чемпионата мира.

Вернется ли в третий раз?

Кто окажется сильнее — Гвардьола или Тухель?