Овечкин теперь не самый старый игрок самой возрастной команды НХЛ.

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5 российских хоккеистов в «Вашингтоне» после обмена Ильи Ковальчука

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В команде Овечкина Ковальчук может стать мировой легендой. Рабинер — об обмене русского форварда в «Вашингтон» читать > Самый важный тренер в карьере Овечкина. Интервью Билялетдинова — об Александре Великом читать > День защитника Сотниковой, Солдатова в октагоне, некаблук Малкин с Кастеровой читать > Кому достанется второе место? В Лиге чемпионов выступит «Ростов» или «Краснодар» читать >