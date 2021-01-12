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Вакцинация футболистов сборной, откровения бывшего топ-менеджера «Локо», потенциал зимних ОИ-2030 в Уфе

20:30
Сборная России по футболу. Фото Константин Рыбин / РФС
Сборная России по футболу. Фото Константин Рыбин / РФС

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 12 января.

Вакцинация футболистов сборной России «Спутником V». За и против

Футболисты сборной России, вероятнее всего, будут привиты вакциной «Спутник V» в ближайшие недели.

«Кокорину и Кузяеву оставалось поставить подписи в «Локо». Странные истории». Бывший топ-менеджер железнодорожников — о селекции, Семине и Кикнадзе

Интервью Владимира Кузьмичева.

Зимняя Олимпиада-2030 в Уфе. Так ли это нелепо?

Объявлено о проекте проведения в столице Башкирии зимних Игр, которые могут быть увязаны с празднованием 450-летия города.

Лыжников на ЧМ лишат даже эмблемы федерации. Почему не удалось договориться?

Единственный чемпионат мира по зимним видам спорта — турнир по бенди в Сыктывкаре.

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В топ-50 всего пять российских хоккеистов.

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Бомба замедленного действия. Российский хоккей может лишиться большого пласта игроков

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