Вакцинация футболистов сборной, откровения бывшего топ-менеджера «Локо», потенциал зимних ОИ-2030 в Уфе
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 12 января.
Вакцинация футболистов сборной России «Спутником V». За и против
Футболисты сборной России, вероятнее всего, будут привиты вакциной «Спутник V» в ближайшие недели.
Интервью Владимира Кузьмичева.
Объявлено о проекте проведения в столице Башкирии зимних Игр, которые могут быть увязаны с празднованием 450-летия города.
Единственный чемпионат мира по зимним видам спорта — турнир по бенди в Сыктывкаре.
В топ-50 всего пять российских хоккеистов.
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