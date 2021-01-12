Вакцинация футболистов сборной, откровения бывшего топ-менеджера «Локо», потенциал зимних ОИ-2030 в Уфе

Футболисты сборной России, вероятнее всего, будут привиты вакциной «Спутник V» в ближайшие недели.

Интервью Владимира Кузьмичева.

Объявлено о проекте проведения в столице Башкирии зимних Игр, которые могут быть увязаны с празднованием 450-летия города.

Единственный чемпионат мира по зимним видам спорта — турнир по бенди в Сыктывкаре.

В топ-50 всего пять российских хоккеистов.