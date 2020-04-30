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В ФНЛ скандал из-за путевок в РПЛ, истории о Федуне, Аленичеве и Старкове, неизвестные факты о карьере Хабибулина

20:00
ФНЛ. «Торпедо» — «Нижний Новгород». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ФНЛ. «Торпедо» — «Нижний Новгород». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 30 апреля.

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выступили против досрочного завершения сезона в ФНЛ — это «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик»
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