В ФНЛ скандал из-за путевок в РПЛ, истории о Федуне, Аленичеве и Старкове, неизвестные факты о карьере Хабибулина
20:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 30 апреля.
Снятие «Армавира» может возродить интригу в ФНЛ. Лучший выход — мини-турнир
Обозреватель «СЭ» — о завершении соревнований в первом дивизионе
«Федун сказал: солдаты к генералам не ходят. Аленичев перебесится». Бывший пресс-атташе «Спартака» срывает покровы
Откровения Владимира Шевченко о «Спартаке» 2000-х.
Вторая часть интервью с легендарным российским вратарем.
Руководство итальянского футбола пока проигрывает и правительству Италии, и коронавирусу.
«Худший момент в карьере. Чувство горечи никогда не исчезнет». Трагический промах Баджо в финале ЧМ-1994
Пенальти, навсегда вошедший в историю футбола.
ЦИФРА ДНЯ
3
клуба
ЦИТАТА
Хочется довести сезон до конца и занять то место, которое заслуживаем
«Мы не заслужили этой агрессии». Как 22-я юниорка страны попала в сборнуючитать >
«Искал на льду мужиков. Так и не нашел». Рыспаев — про избиение «Куньлуня», нокаут Свечникова от Овечкина и ММАчитать >
«Каждый получает то, что заслуживает». Тугарев — о разнице зарплат врачей и игроков дубля «Локомотива»читать >
«Я бьюсь не за ваше «шапито». Игрок «Луча» ответил губернатору Приморьячитать >