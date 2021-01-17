Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Условие Хабиба для возвращения, наши снова зажигают в НХЛ, топ-матч российских гандболистов

19:00
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 17 января.

Хабиб поставил UFC условие. Он в роли барина, Макгрегор — в роли холопа

Нурмагомедов сказал, что подумает над возвращением.

Сорокин провалил дебют в НХЛ: его испортили Панарин и Бучневич

Российский новичок «Айлендерс» в последний момент заменил травмированного Варламова.

Капризов — гений овертаймов в НХЛ: два очка в двух матчах!

Российский новичок продолжает феерить за «Миннесоту».

Наши гандболисты выдали лучший матч за десятилетие! Повержены призеры ЧМ

Теперь заветный выход в четвертьфинал — абсолютная реальность.

«Уже жду дерби с ЦСКА». Первое интервью новичка «Спартака» Йоррита Хендрикса

Хендрикс рассказал о знакомстве с командой и главным тренером.

ЦИФРА ДНЯ
500
тысяч евро
«Спартак» заплатил ПСВ за полузащитника Йоррита Хендрикса

«Ура-патриотизм заканчивается печально. Не надо эйфории!» Трефилов — о победе наших гандболистов над Словенией на ЧМ

читать >

Харден оставил лишние килограммы в Техасе и круто дебютировал за «Бруклин»

читать >

Восемь ударов в РПЛ. Гайч провалился в ЦСКА и спасет карьеру в «Дженоа», подвинув Шомуродова?

читать >

«Сбросить «Ливерпуль» с его гребаного насеста». История громкой фразы Фергюсона

читать >

На что тратят деньги футболисты РПЛ. Самые странные покупки — у игроков «Спартака» и «Зенита»

читать >

Грузовик с пивным пузом. Толстяк из Конго стал героем чемпионата мира и соцсетей

читать >

Бой-шедевр от Макса Холлоуэя. Он всадил в соперника 445 ударов

читать >

Лига Европы 2. Будут ли российские клубы рваться в Лигу конференций?

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир