Условие Хабиба для возвращения, наши снова зажигают в НХЛ, топ-матч российских гандболистов
19:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 17 января.
Хабиб поставил UFC условие. Он в роли барина, Макгрегор — в роли холопа
Нурмагомедов сказал, что подумает над возвращением.
Российский новичок «Айлендерс» в последний момент заменил травмированного Варламова.
Российский новичок продолжает феерить за «Миннесоту».
Теперь заветный выход в четвертьфинал — абсолютная реальность.
Хендрикс рассказал о знакомстве с командой и главным тренером.
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