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Скандал в матче «Ахмата» и ЦСКА, дубль Тикнизяна принес победу «Локо». Главное за день

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Владислав Безбородов в матче «Ахмат» — ЦСКА.
Фото ФК «Ахмат»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 30 июля.

Безбородов подарил в Грозном один из самых лихих сюжетов в истории РПЛ. Но такие матчи не идут на пользу лиге

Градус абсурда зашкалил.

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