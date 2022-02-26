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Сегодня, 03:30

«Спартак» против Тедеско в ЛЕ, финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга. Главное за день

Доменико Тедеско.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 25 февраля.

Тедеско сыграет против «Спартака». Лучшего жребия в Лиге Европы быть не могло

Но Паоло Ваноли придется очень трудно.

Финал Лиги чемпионов перенесен. В еврокубках — нейтральные поля. Что это значит

В пятницу такие решения принял внеочередной исполком УЕФА.

Медведев встал в один ряд с Кафельниковым и Сафиным. По числу первых ракеток Россия уступает только США

Даниил Медведев с 28 февраля 2022 года впервые в карьере возглавит рейтинг лучших теннисистов мира.

КХЛ: «Йокериту» присуждены поражения, «Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила «Йокериту» поражения в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака».

Рублев обыграл Хуркача и вышел в финал турнира ATP в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

«ВАР вытащил нас в 1/8 финала Лиги Европы». Что думают испанцы о матче «Зенита» и «Бетиса»

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В Лахти стартует этап Кубка мира. Каким теперь будет конец лыжного сезона?

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