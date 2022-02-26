«Спартак» против Тедеско в ЛЕ, финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 25 февраля.
Тедеско сыграет против «Спартака». Лучшего жребия в Лиге Европы быть не могло
Но Паоло Ваноли придется очень трудно.
В пятницу такие решения принял внеочередной исполком УЕФА.
Медведев встал в один ряд с Кафельниковым и Сафиным. По числу первых ракеток Россия уступает только США
Даниил Медведев с 28 февраля 2022 года впервые в карьере возглавит рейтинг лучших теннисистов мира.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила «Йокериту» поражения в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака».
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).
«ВАР вытащил нас в 1/8 финала Лиги Европы». Что думают испанцы о матче «Зенита» и «Бетиса»читать >
В Лахти стартует этап Кубка мира. Каким теперь будет конец лыжного сезона?читать >
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