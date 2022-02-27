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ЦСКА победил в дерби, Рублев взял титул в Дубае и другие новости дня

Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 26 февраля.

Ваноли начал с поражения в дерби. Языджи показал «Спартаку» мастер-класс

ЦСКА обыграл красно-белых (2:0).

ЦСКА смял «Спартак» топ-трансферами. Но провал в дерби — не главная проблема Ваноли

Итальянец не успел перестроить команду, а времени уже нет.

«Мы должны работать над психологией победителей». Ваноли — о поражении от ЦСКА

Пресс-конференция главных тренеров после московского дерби.

Курс Рублева. Андрей обыграл обидчика Джоковича и взял титул в Дубае

Россиянин выиграл второй титул подряд.

Дебютный гол Смолова, три удаления, разгром «Химок»: «Динамо» вышло на первое место в РПЛ

Бело-голубые обыграли «Химки» — 3:0.

«Челси» — «Ливерпуль»: Лукаку и Салах устроят битву за первый трофей сезона

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