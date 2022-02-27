ЦСКА победил в дерби, Рублев взял титул в Дубае и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 26 февраля.
Ваноли начал с поражения в дерби. Языджи показал «Спартаку» мастер-класс
ЦСКА обыграл красно-белых (2:0).
Итальянец не успел перестроить команду, а времени уже нет.
Пресс-конференция главных тренеров после московского дерби.
Россиянин выиграл второй титул подряд.
Бело-голубые обыграли «Химки» — 3:0.
«Челси» — «Ливерпуль»: Лукаку и Салах устроят битву за первый трофей сезоначитать >
Польша отказывается играть с Россией. Тест для ФИФАчитать >
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