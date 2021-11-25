Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

«Спартак» победил «Наполи», расклады для красно-белых, итоги среды в ЛЧ. Главное за день

03:00
Георгий Джикия и Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия и Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 24 ноября.

«Спартак» в огне: снова обыграли «Наполи»! Тедеско принес удачу красно-белым

Евровесна все ближе.

Победа в Польше — и «Спартак» в плей-офф! Все расклады для красно-белых после героического матча с «Наполи»

Разбираем турнирную ситуацию в группе С Лиги Европы.

Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск

Главный тренер «Спартака» стал героем мемов.

Что теперь делать с Виторией? «Спартак» — наша лучшая команда в еврокубках

А Руй гениально зарубился со Спаллетти.

Гвардиола поквитался с командой Месси, «Реал» отомстил «Шерифу», «Милан» сохранил шансы на плей-офф

Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Почти идеальный матч Соболева, ложь Спаллетти, визит Тедеско. Руй Витория — о победе над «Наполи» и о том, что ее окружало

читать >

Самый сумасшедший матч сезона: «Динамо» и «Трактор» забили 13 голов на двоих!

читать >

«Шахтер» провалил еврокубковый сезон. Донецку не помог модный итальянский тренер

читать >

Очередное задержание в российском футболе. В чем обвиняют бывшего руководителя «Тамбова» Павла Худякова

читать >

«Зенит» + судья из Латвии = «мафия»?! Как обиделись шведы

читать >

«С «Наполи» я видел, что «Спартак» хочет победить или умереть». Романцев — о победе над итальянцами

читать >

Приболевшие Большунов и Клебо открывают олимпийский сезон. В Финляндии начинается Кубок мира

читать >

«Шахматы — это война». Гроссмейстер — о противостоянии Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск
Пушков оценил слова Азарова о «золотом» сале на Украине
0