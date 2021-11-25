«Спартак» победил «Наполи», расклады для красно-белых, итоги среды в ЛЧ. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 24 ноября.
«Спартак» в огне: снова обыграли «Наполи»! Тедеско принес удачу красно-белым
Евровесна все ближе.
Победа в Польше — и «Спартак» в плей-офф! Все расклады для красно-белых после героического матча с «Наполи»
Разбираем турнирную ситуацию в группе С Лиги Европы.
Главный тренер «Спартака» стал героем мемов.
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Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
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