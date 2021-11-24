«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и вышел в плей-офф ЛЕ, очередной гол Роналду в ЛЧ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 23 ноября.
Ракицкий обеспечил «Зениту» Лигу Европы. Но играли питерцы плохо
В нервном матче сине-бело-голубые вырвали ничью у «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) и принес России одно зачетное очко и 0,2 балла в рейтинг УЕФА.
Большую часть матча «Вильярреал» был лучше, но счет на табло.
Пресс-конференция «Спартака» перед важнейшим матчем Лиги Европы.
Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
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