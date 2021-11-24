«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и вышел в плей-офф ЛЕ, очередной гол Роналду в ЛЧ. Главное за день

В нервном матче сине-бело-голубые вырвали ничью у «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) и принес России одно зачетное очко и 0,2 балла в рейтинг УЕФА.

Большую часть матча «Вильярреал» был лучше, но счет на табло.

Пресс-конференция «Спартака» перед важнейшим матчем Лиги Европы.

Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.