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«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и вышел в плей-офф ЛЕ, очередной гол Роналду в ЛЧ. Главное за день

03:15
Ярослав Ракицкий спас «Зенит» от поражения в Швеции. Фото Фото Global Look Press/Keystone Press Agency
Ярослав Ракицкий спас «Зенит» от поражения в Швеции. Фото Фото Global Look Press/Keystone Press Agency

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 23 ноября.

Ракицкий обеспечил «Зениту» Лигу Европы. Но играли питерцы плохо

В нервном матче сине-бело-голубые вырвали ничью у «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов.

Рейтинг УЕФА: Россия увеличила отрыв от Украины

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) и принес России одно зачетное очко и 0,2 балла в рейтинг УЕФА.

Роналду выиграл для «МЮ» первый матч без Сульшера. 85-миллионный Санчо забил первый гол за клуб

Большую часть матча «Вильярреал» был лучше, но счет на табло.

«Слухи о моем уходе? Я работаю со страстью и большой любовью к «Спартаку». Руй Витория — перед матчем с «Наполи»

Пресс-конференция «Спартака» перед важнейшим матчем Лиги Европы.

«Челси» уничтожил «Ювентус», Левандовски чудо-голом замахнулся на рекорд Роналду, Карасев отменил мяч в ворота «Барселоны»

Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

ЦИФРА ДНЯ
1:1
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» в гостевом матче Лиги чемпионов

Безумная осень хоккейной России. Уже второй новый главный тренер молодежки — еще одна легенда НХЛ

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