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Сегодня, 04:30

Рыбус — в «Спартаке», Медведев — в финале турнира в Хертогенбосе. Главное за день

Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 11 июня.

Рыбус — в «Спартаке». Поляк выбивал красно-белых из еврокубков и шокировал Карпина

Первый летний трансфер красно-белых.

Медведев вышел во второй финал сезона. Там его ждет необычный соперник

Даниил переиграл француза Маннарино, которому до этого дважды уступил на траве.

Сергей Рыжиков: «Из-за отказа Карпину в сердце заноза — у отца осталась моя спартаковская майка»

Рассказал «СЭ» о вылете «Рубина», конфликте с Бердыевым и легендарной победе на «Камп Ноу».

Украина разгромила Армению, Англия — на дне, Депай испортил вечер голландцам

Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

Испанские тренеры в России — провал. Выстрелит ли в «Спартаке» Абаскаль?

Испанцы мучились в «Рубине», ЦСКА, «Спартаке» и даже в первой лиге.

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