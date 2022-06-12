Рыбус — в «Спартаке», Медведев — в финале турнира в Хертогенбосе. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 11 июня.
Рыбус — в «Спартаке». Поляк выбивал красно-белых из еврокубков и шокировал Карпина
Первый летний трансфер красно-белых.
Даниил переиграл француза Маннарино, которому до этого дважды уступил на траве.
Рассказал «СЭ» о вылете «Рубина», конфликте с Бердыевым и легендарной победе на «Камп Ноу».
Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.
Испанцы мучились в «Рубине», ЦСКА, «Спартаке» и даже в первой лиге.
Интервью главного таланта Новосибирска: «Маккиннон, Мэттьюс, Макдэвид — это демоны! Слов нет»читать >
Франция считалась фаворитом Лиги наций. Почему же команда борется за выживание в группе?читать >
Российский тренер «Ференцвароша» Черчесов: «Вся работа нацелена на старт в Лиге чемпионов»читать >
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