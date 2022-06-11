Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

«Спартак» возглавил 33-летний Абаскаль, Суперкубок России пройдет в Петербурге. Главное за день

Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 10 июня.

«Спартак» за один день поменял тренера — вместо Ваноли пришел Абаскаль: основная информация

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля

Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба РФС.

Добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. «Спартак» назначил нового тренера

Максим Алланазаров — о перспективах нового коуча красно-белых.

Состоится ли Суперкубок в случае бойкота «Спартака»? Отвечает Александр Дюков

Президент РФС — о самом обсуждаемом событии лета.

Абаскаля искал Каттани, а согласовывал Федун. С уходом Ваноли «Спартаку» давно все было ясно

Игорь Рабинер — об очередных переменах у красно-белых.

Мбаппе оставил Рангника без победы, но гол Пашалича отправил Францию на последнее место

читать >

Медведев нашел замену Уимблдону. Он в двух шагах от второго травяного титула

читать >

Чешский вратарь отказал СКА, уехал в НХЛ и дошел до финала Кубка Стэнли

читать >

Тактический ботаник, чей талант оценил Эмери и который защищал Чалова. Что нужно знать о новом тренере «Спартака»

читать >

У «Барселоны» снова безумные финансовые проблемы. Хави хочет новичков, а денег на них нет

читать >

Легендарный Робсон — о современном «Спартаке»: «Если Абаскаль поставит игру и добьется результата, все забудут о возрасте»

читать >

РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон-2022/23. Чемпионат начнется 17 июля

читать >

Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал»

читать >
3
0
Читайте также
«Спартак» за один день поменял тренера: что произошло
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ваноли покинул «Спартак», ФИФА может отстранить Эквадор от ЧМ-22. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости