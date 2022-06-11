«Спартак» возглавил 33-летний Абаскаль, Суперкубок России пройдет в Петербурге. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 10 июня.
«Спартак» за один день поменял тренера — вместо Ваноли пришел Абаскаль: основная информация
«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.
Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба РФС.
Максим Алланазаров — о перспективах нового коуча красно-белых.
Президент РФС — о самом обсуждаемом событии лета.
Игорь Рабинер — об очередных переменах у красно-белых.
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