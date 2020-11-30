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Рубка за лидерство и кризис «Зенита» в РПЛ, перспективы игры Малкома, новый президент ВФЛА

20:30
«Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 30 ноября.

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