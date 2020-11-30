Рубка за лидерство и кризис «Зенита» в РПЛ, перспективы игры Малкома, новый президент ВФЛА

Обозреватель подвел итоги игр 16-го тура.

Сине-бело-голубые возглавляют таблицу РПЛ, но команда в пике.

После ничьей с «Арсеналом» (0:0) мнения об игре самого дорогого футболиста питерцев.

Новый босс федерации — бывший глава отечественного триатлона Петр Иванов. А на конференции не обошлось без скандала

Мать Жюля Бьянки говорит, что от смерти в отбойнике Ромена Грожана спас ее сын, погибший шесть лет назад.