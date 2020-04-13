Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Расклад по городам Евро-2020, выбор топ-клуба для Головина, Шестеркин рассказал о страхе после аварии

20:30
Олимпийский стадион в Риме. Фото Filippo MONTEFORTE, AFP
Олимпийский стадион в Риме. Фото Filippo MONTEFORTE, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 13 апреля.

Где пройдет Евро-2020? Бильбао, Рим и Мюнхен под вопросом, Баку, Бухарест и Санкт-Петербург хотят больше матчей

Состав городов-хозяев чемпионата Европы 2021 года может измениться.

Головин подойдет и «Челси», и «ПСЖ». Но пока лучше остаться в «Монако»

Разбираемся, какая из команд подошла бы российскому хавбеку.

«После аварии был шок. И сейчас когда езжу — будто паника начинается». Интервью Игоря Шестеркина

Первая часть большого интервью вратаря «Рейнджерс» — о коронавирусе и остановке сезона НХЛ

«Александр брал детдом на содержание». Братья Емельяненко, какими вы их не знали

Ветеран российских ММА Михаил Малютин — о Федоре, Александре и Иване

Александр Панов: «Сейчас Азмун сильнее Кокорина«

Экс-форвард «Зенита» — о чемпионской гонке и лучших игроках премьер-лиги.

ЦИФРА ДНЯ
1
миллион рублей
форвард сборной Федор Смолов пожертвовал московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом
ЦИТАТА
«Спартак» потерял свой стиль. Играет так, будто футболисты только что собрались
Жерри-Кристиан Тчуйсе
экс-футболист «Спартака»

Президент «Урала»: «Для клубов было бы экономнее признать этот сезон несостоявшимся»

читать >

О глупой фразе Фарфана забудем. О вкладе в золото «Локо» — нет. Рабинер — о скандале с перуанцем

читать >

Дважды попасться на допинге, пережить эмиграцию и вылечиться от рака

читать >

Мать Неймара объявила об отношениях с киберспортсменом. Он младше нее на 30 лет и болеет за «Реал»

читать >

«Спартак» потерял свой стиль. Играет так, будто футболисты только что собрались". Тчуйсе дал первое интервью за 10 лет

читать >

У вас что, не все дома? Почему самоизоляция важна и поможет вернуть спорт

читать >

РФС заплатит судьям по 230 тысяч рублей

читать >

Американцы пожалели о бойкоте московской Олимпиады-1980

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир