Позорище «Спартака», бомба для «Локо» и везение «Зенита»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 30 августа.

ПОЗОРИЩЕ. «Спартак» без Европы: так выглядит бессилие

«Спартак» разочаровал болельщиков, без единого шанса уступив «Браге» на своем поле (1:2 после 0:1). В этом сезоне красно-белые — без еврокубков.

ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ. Роналду едет в Москву! От Петербурга будут ждать плей-офф

Жеребьевка Лиги чемпионов подарила нам визит суперзвезд и надежду на выход из группы. Ну что сможет «Зенит» преодолеть групповой барьер? А братья Миранчуки зажгут на фоне мировых звезд?

ЕВРОКУБОК №2. У «Краснодара» — группа «смерти», у ЦСКА — «жизни». Итоги жеребьевки Лиги Европы

Вполне лояльная жеребьевка Лиги Европы для российских клубов. В случае с ЦСКА вопросов и вовсе быть не должно, а вот «Краснодару» придется попотеть. Четыре неплохих клуба на две путевки у нас.

ЦИФРЫ. Какие деньги потерял «Спартак» из-за провала в еврокубках

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над ЦСКА (2:1, 19 августа) дал интервью «СЭ», заявив, что красно-белым очень важно выйти в Лигу Европы, поскольку попадание в плей-офф может принести клубу 10-12 миллионов евро. Увы, москвичи остались без этих денег. И не только.

ИСТОРИЯ. Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков

«Спартак» в восьмой раз в российской истории завершил выступление в одном из еврокубков на стадии отборочного турнира. «СЭ» вспоминает все вылеты красно-белых.

ИКРА. Давид Луиз из Кошице. Кого покупает «Спартак»

Вылет из еврокубков, по мнению боссов «Спартака», — не повод для остановки перестройки команды. Москвичи вот-вот должны объявить о переходе центрального полузащитника. Рассказываем об чешском хавбеке Алексе Крале, который перейдет к красно-белым.

АНАЛИЗ. С «Брагой» мы увидели настоящий «Спартак». Раньше его скрывали результаты

После таких беспросветных матчей, как с «Брагой», определенная часть публики пытается найти хоть какой-то повод для оптимизма, пусть самый крохотный. Это нормальная человеческая реакция. Только, скорее всего, это будет обман.

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