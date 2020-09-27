Победа «Локомотива», характер «Далласа», триумф Рублева

Железнодорожники одержали победу в московском дерби — 1:0.

Мнение обозревателя «СЭ» о победе «Старз» в очередной игре финала плей-офф НХЛ.

Победа над Циципасом в финале дарит болельщикам россиянина большие надежды на Открытый чемпионат Франции.

Продолжение интервью Игорю Рабинеру бывшего президента железнодорожников.

Лучшая команда Германии и Европы пропустила четыре мяча от шестой команды прошлого чемпионата — «Хоффенхайма».