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Победа «Локомотива», характер «Далласа», триумф Рублева

22:00
ВЭБ Арена. РПЛ. ЦСКА Москва — «Локомотив» Москва 0:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ВЭБ Арена. РПЛ. ЦСКА Москва — «Локомотив» Москва 0:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 27 сентября.

«Локомотив» жив. ЦСКА сыроват

Железнодорожники одержали победу в московском дерби — 1:0.

Какой у «Далласа» зверский характер! Рабинер — о пятом матче финала Кубка Стэнли

Мнение обозревателя «СЭ» о победе «Старз» в очередной игре финала плей-офф НХЛ.

Рублев сделал заявку на «Ролан Гаррос». Андрей взял титул в Гамбурге

Победа над Циципасом в финале дарит болельщикам россиянина большие надежды на Открытый чемпионат Франции.

«Вряд ли за последние полгода за «Локо» начал болеть хоть один подросток». Вторая часть интервью Геркуса

Продолжение интервью Игорю Рабинеру бывшего президента железнодорожников.

«Бавария» разгромлена! Как это случилось?

Лучшая команда Германии и Европы пропустила четыре мяча от шестой команды прошлого чемпионата — «Хоффенхайма».

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