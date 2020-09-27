Победа «Локомотива», характер «Далласа», триумф Рублева
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 27 сентября.
«Локомотив» жив. ЦСКА сыроват
Железнодорожники одержали победу в московском дерби — 1:0.
Мнение обозревателя «СЭ» о победе «Старз» в очередной игре финала плей-офф НХЛ.
Победа над Циципасом в финале дарит болельщикам россиянина большие надежды на Открытый чемпионат Франции.
Продолжение интервью Игорю Рабинеру бывшего президента железнодорожников.
Лучшая команда Германии и Европы пропустила четыре мяча от шестой команды прошлого чемпионата — «Хоффенхайма».
Хэмилтон остался без рекорда в Сочи. Квят порадовал фанатовчитать >
Лучший снайпер Кубка Стэнли — американский ветеран из «Далласа». Прошлым летом он мог перейти в «Тампу»читать >
Карпин после провала в Лиге Европы: характер «Ростова» и удивление судействомчитать >
«Спартак» и должен обыгрывать «Тамбов». Но где у Тедеско план «Б»?" Юран — о победе красно-белых в Саранскечитать >