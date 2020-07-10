Первое интервью Газизова в «Спартаке», смена власти в биатлоне, «Ф-1» приедет в Сочи
Главное к вечеру пятницы, 10 июля.
Шамиль Газизов: «Федун убедил меня не деньгами. Хочу бросить перчатку «Зениту»
Интервью нового генерального директора «Спартака».
Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован до конца сезона.
Владимир Драчев сложил с себя полномочия президента Союза биатлонистов России из-за поправок в Конституцию.
Сегодня мы узнали финишную сетку главного европейского клубного турнира.
Российский этап королевской серии состоится в запланированные даты.
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