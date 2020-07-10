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Первое интервью Газизова в «Спартаке», смена власти в биатлоне, «Ф-1» приедет в Сочи

10 июля 2020, 20:00
Владелец «Спартака» Леонид Федун (слева) с новым генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Владелец «Спартака» Леонид Федун (слева) с новым генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Фото Федор Успенский, "СЭ"

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