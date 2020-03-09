Обвал акций «Спартака», кризис Гвардьолы и 50 россиян в НХЛ
20:15
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 9 марта
Обвал акций. «Спартак» обессилел после дерби
Дмитрий Зеленов — о матче красно-белых с «Краснодаром» (0:1).
Команда Сульшера победила соседей второй раз в чемпионате (2:0).
50-м стал защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов.
Вмешательство видеоарбитра, красные карточки — матч в Ростове-на-Дону изобиловал спорными моментами.
Уральцы проиграли серию «Барысу» — 1-4.
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