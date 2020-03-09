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Обвал акций «Спартака», кризис Гвардьолы и 50 россиян в НХЛ

20:15
«Спартак» — «Краснодар». Ари — Маркус Берг — радость. Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
«Спартак» — «Краснодар». Ари — Маркус Берг — радость. Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 9 марта

Обвал акций. «Спартак» обессилел после дерби

Дмитрий Зеленов — о матче красно-белых с «Краснодаром» (0:1).

У Гвардьолы — худший сезон в карьере. «МЮ» сильнее «Сити»

Команда Сульшера победила соседей второй раз в чемпионате (2:0).

50 россиян в НХЛ — рекорд после локаута нулевых. Так много наших за океаном не было 17 лет

50-м стал защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов.

Три пенальти, два удаления армейцев — как судили Безбородов и ВАР

Вмешательство видеоарбитра, красные карточки — матч в Ростове-на-Дону изобиловал спорными моментами.

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