Наши против топов в ЛЧ, «Локомотив» дал бой «Баварии», отставка президента «Барсы»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 28 октября.

Чего ждать от российских команд на фоне статусных соперников в среду.

Рейтинг УЕФА: Португалия уходит вперед, Англия скоро станет первой читать > «Сбивает пульс, снижает стресс и давление». Тренер Порье объясняет, почему правильно дышать носом, а не ртом читать > «Фигуристы не заслужили столько желчи и оскорблений». Заявление призера Олимпиады читать > «Зенит» vs «Боруссия». Соперник в три раза дороже . И круче в атаке? читать >