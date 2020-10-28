Наши против топов в ЛЧ, «Локомотив» дал бой «Баварии», отставка президента «Барсы»
19:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 28 октября.
Наши против топов в Лиге чемпионов. «Краснодару» — кайфануть, «Зениту» — не подвести
Чего ждать от российских команд на фоне статусных соперников в среду.
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Бесконечные скандалы привели к отставке босса каталонцев.
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Тому после сложного турнира пришлось полтора дня трястись по жаре.
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Анализ матча Лиги чемпионов в Черкизове от тренера команды соперника.
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