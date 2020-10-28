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Наши против топов в ЛЧ, «Локомотив» дал бой «Баварии», отставка президента «Барсы»

19:30
Тренировки «Боруссии Дортмунд». Фото Ina Fassbender, AFP
Тренировки «Боруссии Дортмунд». Фото Ina Fassbender, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 28 октября.

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