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Молодежка России на Евро, у Роналду коронавирус, куда пропал Денисов

21:30
Молодежная сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Молодежная сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 13 октября.

Молодежка без пафоса и скандалов. Наши парни заслуженно едут на Евро!

Константин Алексеев — об итогах отборочного турнира молодежной сборной России.

Роналду заразился коронавирусом. Криштиану сдал положительный тест

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» отправляется на карантин.

Стал веганом, пьет зеленый чай, не уехал в Испанию. Куда пропал Денисов?

Загадка экс-капитана сборной России.

Партнеры по команде убили одноклубника за плохую игру. Он вышел на поле пьяный

Дикая история из Африки.

Плохой сигнал для Черчесова

Корреспондент «СЭ» Наталья Юрина объясняет, что было не так со сборной России в матче Лиги наций против Турции (1:1).

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