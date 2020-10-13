Молодежка России на Евро, у Роналду коронавирус, куда пропал Денисов
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 13 октября.
Молодежка без пафоса и скандалов. Наши парни заслуженно едут на Евро!
Константин Алексеев — об итогах отборочного турнира молодежной сборной России.
Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» отправляется на карантин.
Загадка экс-капитана сборной России.
Дикая история из Африки.
Корреспондент «СЭ» Наталья Юрина объясняет, что было не так со сборной России в матче Лиги наций против Турции (1:1).
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