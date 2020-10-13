Молодежка России на Евро, у Роналду коронавирус, куда пропал Денисов

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 13 октября.

Константин Алексеев — об итогах отборочного турнира молодежной сборной России.

ЦИФРА ДНЯ

8 впервые за восемь лет молодежная сборная России вышла в финальный турнир Евро

ЦИТАТА Еще года три Леброн точно будет доминировать в НБА

Осталась тишина. И цветы — красные и белые. Москва простилась с Василием Кульковым читать > Илья Цымбаларь: рождение спартаковской легенды читать > «Очнулся в «скорой» и увидел соперника — он ел пиццу. Я встал с носилок и пошел в буфет». Адский дебют Дэна Хендерсона в UFC читать > Несовершеннолетнюю Щербакову постоянно тестируют на допинг. Разве это законно? читать >