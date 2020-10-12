Вечерний «СЭ»
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Итоги матча Россия — Турция, что такое трансферный комитет в «Спартаке», «Лейкерс» и Леброн — чемпионы

21:45
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 12 октября.

Беды не случилось, но она была близка. Рабинер — о ничьей России и Турции

Обозреватель «СЭ» — о матче команды Станислава Черчесова в Лиге наций.

В «Спартаке» может появиться трансферный комитет. Что это значит?

Узнали о возможных переменах в красно-белом клубе.

Леброн — чемпион. На какие жертвы он пошел ради победы?

«Лейкерс» вернул себе титул НБА десять лет спустя.

Россия играла как топ-сборная. Но только один тайм

Наша национальная команда не дожала Турцию в Лиге наций.

«Шварц — не ноунейм. «Динамо» никого не будет бояться». Взгляд из Германии

Немецкий журналист рассказал «СЭ» о будущем главном тренере бело-голубых.

ЦИФРА ДНЯ
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«Лейкерс» повторили рекорд «Бостона» по числу побед в НБА, у Леброна — четвертый титул
ЦИТАТА
На таком уровне с Турцией, у которой много хороших игроков, не удалось доминировать 90 минут и немцам
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

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