Итоги матча Россия — Турция, что такое трансферный комитет в «Спартаке», «Лейкерс» и Леброн — чемпионы
21:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 12 октября.
Беды не случилось, но она была близка. Рабинер — о ничьей России и Турции
Обозреватель «СЭ» — о матче команды Станислава Черчесова в Лиге наций.
Узнали о возможных переменах в красно-белом клубе.
«Лейкерс» вернул себе титул НБА десять лет спустя.
Наша национальная команда не дожала Турцию в Лиге наций.
Немецкий журналист рассказал «СЭ» о будущем главном тренере бело-голубых.
ЦИФРА ДНЯ
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На таком уровне с Турцией, у которой много хороших игроков, не удалось доминировать 90 минут и немцам
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