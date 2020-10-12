Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 12 октября.

Обозреватель «СЭ» — о матче команды Станислава Черчесова в Лиге наций.

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17 «Лейкерс» повторили рекорд «Бостона» по числу побед в НБА, у Леброна — четвертый титул

ЦИТАТА На таком уровне с Турцией, у которой много хороших игроков, не удалось доминировать 90 минут и немцам

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