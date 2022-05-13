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Интервью Семина и Черчесова, Шестеркин номинирован на «Харт Трофи». Главное за день

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Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 12 мая.

«Происходящее в «Локомотиве» напоминает фильм «Блеф». Семин — о Цорне, Рангнике в «МЮ» и Анчелотти

Вторая часть большого интервью Юрия Семина.

Черчесов: «Ференцварош» сделает все, чтобы не быть инородным телом в еврокубках"

Эксклюзивное интервью российского тренера, который сделал золотой дубль в Венгрии.

Шестеркин должен получить самый ценный приз НХЛ. Но он достанется наследнику Овечкина

Остон Мэттьюс — фаворит в голосовании на «Харт Трофи».

«Тоттенхэм» не дал «Арсеналу» впервые за шесть лет выйти в Лигу чемпионов. Гонка за топ-4 в АПЛ продолжается

«Шпоры» разгромили «канониров» в дерби Северного Лондона — 3:0.

Сборная России не будет проводить матчи и тренировочный сбор по окончании сезона в РПЛ

По информации «СЭ», сборная России не будет проводить матчи летом и откажется от проведения тренировочного сбора по окончании сезона в РПЛ.

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Овечкин — в шаге от вылета. «Вашингтон» может отправиться в отпуск, если проиграет еще один матч

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