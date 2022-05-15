«Вашингтон» Овечкина вылетел из плей-офф НХЛ, яркая ничья «Локо» и «Динамо». Главное за день

«Флорида» идет дальше.

«Флорида» и другие новые фавориты просто сильнее.

3:3 в зрелищном дерби!

Александр Дюков пообщался с журналистами на церемонии открытия ЮФЛ Приволжье.

Как и в февральском финале Кубка лиги, «Челси» и «Ливерпуль» за 120 минут не забили ни одного мяча. И снова красные выиграли в серии 11-метровых.