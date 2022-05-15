«Вашингтон» Овечкина вылетел из плей-офф НХЛ, яркая ничья «Локо» и «Динамо». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 14 мая.
Овечкин больше не выиграет кубок? «Вашингтон» четвертый год подряд вылетает в первом раунде плей-офф
«Флорида» идет дальше.
«Флорида» и другие новые фавориты просто сильнее.
3:3 в зрелищном дерби!
Александр Дюков пообщался с журналистами на церемонии открытия ЮФЛ Приволжье.
Дежавю: «Ливерпуль» опять победил «Челси» в серии пенальти. До невероятного квадрупла осталось два трофея
Как и в февральском финале Кубка лиги, «Челси» и «Ливерпуль» за 120 минут не забили ни одного мяча. И снова красные выиграли в серии 11-метровых.
Шестеркин — не только спаситель, но и суперассистент! «Рейнджерс» спасли и матч, и сериючитать >
«Монако» совершил сумасшедший камбэк. Команда Головина в шаге от Лиги чемпионовчитать >
Реванш — главная мотивация «Спартака» в игре с «Зенитом». Клуб должен извиниться перед фанатамичитать >
Кучеров или Мэттьюс? Серия «Тампы» и «Торонто» — праздник, а седьмой матч — верх блаженствачитать >
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