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«Вашингтон» Овечкина вылетел из плей-офф НХЛ, яркая ничья «Локо» и «Динамо». Главное за день

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 14 мая.

Овечкин больше не выиграет кубок? «Вашингтон» четвертый год подряд вылетает в первом раунде плей-офф

«Флорида» идет дальше.

Овечкина не за что ругать после вылета «Вашингтона». Столичный топ-клуб угасает, и это нормально

«Флорида» и другие новые фавориты просто сильнее.

«Динамо» против «Локо»: претендент на золото до перерыва, аутсайдер — после

3:3 в зрелищном дерби!

«РФС остается членом УЕФА». Дюков — о будущем российского футбола

Александр Дюков пообщался с журналистами на церемонии открытия ЮФЛ Приволжье.

Дежавю: «Ливерпуль» опять победил «Челси» в серии пенальти. До невероятного квадрупла осталось два трофея

Как и в февральском финале Кубка лиги, «Челси» и «Ливерпуль» за 120 минут не забили ни одного мяча. И снова красные выиграли в серии 11-метровых.

Шестеркин — не только спаситель, но и суперассистент! «Рейнджерс» спасли и матч, и серию

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