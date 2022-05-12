«Спартак» сыграет с «Динамо» в кубковом финале, Черчесов сделал золотой дубль. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 11 мая.
«Спартак» не подвел. Нас ждет суперфинал БЕТСИТИ Кубка России!
29 мая. «Лужники». «Спартак» — «Динамо».
А ведь был еще четвертьфинал ЧМ-2018.
«Ювентус» почти переломил игру, но сам упустил преимущество.
Британские издание Telegraph Sport утверждает, что в ближайшие дни совет директоров мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) объявит о санкциях в отношении Всеанглийского лаун-теннисного клуба.
Квинси ответил на все вопросы.
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