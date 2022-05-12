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«Спартак» сыграет с «Динамо» в кубковом финале, Черчесов сделал золотой дубль. Главное за день

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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 11 мая.

«Спартак» не подвел. Нас ждет суперфинал БЕТСИТИ Кубка России!

29 мая. «Лужники». «Спартак» — «Динамо».

Черчесов — лучший российский тренер: после Польши сделал золотой дубль в Венгрии

А ведь был еще четвертьфинал ЧМ-2018.

Супершоу с шестью голами: «Интер» в безумном финале взял Кубок Италии

«Ювентус» почти переломил игру, но сам упустил преимущество.

СМИ: из-за антироссийских санкций на Уимблдоне не будут разыгрываться рейтинговые очки

Британские издание Telegraph Sport утверждает, что в ближайшие дни совет директоров мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) объявит о санкциях в отношении Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

«Я всегда поддерживал Россию, это мой второй дом!» Промес — об исключении из еврокубков и своем будущем

Квинси ответил на все вопросы.

Федор Емельяненко: «Судей унижают, давят конкретно. И это поддерживается президентом Союза ММА»

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