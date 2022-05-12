«Спартак» сыграет с «Динамо» в кубковом финале, Черчесов сделал золотой дубль. Главное за день

29 мая. «Лужники». «Спартак» — «Динамо».

А ведь был еще четвертьфинал ЧМ-2018.

«Ювентус» почти переломил игру, но сам упустил преимущество.

Британские издание Telegraph Sport утверждает, что в ближайшие дни совет директоров мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) объявит о санкциях в отношении Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Квинси ответил на все вопросы.