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Главный день «Зенита», санкции ВАДА под микроскопом и важное мнение о протестах фанатов

18:00
Болельщики «Зенита»: будет ли евровесна в Лиге чемпионов? Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Болельщики «Зенита»: будет ли евровесна в Лиге чемпионов? Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторник, 10 декабря.

Что нужно «Зениту» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует российскому клубу выход в 1/8 финала.

Допинговое преследование России. Все, что нужно знать о санкциях ВАДА

Никаких эмоций, только факты.

Протесты фанатов: важны не те, кто ушли, а те, кто остался

Известный спортивный функционер — о ситуации вокруг болельщиков в российском футболе.

«Зенит» против «Бенфики». И футбольной «математики»

Сегодня сине-бело-голубые проведут в Лиссабоне заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов. Выход в плей-офф зависит не только от самих петербуржцев.

Совет директоров «Спартака» по итогам года. Что на нем было

Онлайн заседания боссов красно-белых, на котором обсуждают 2019-й и планы на 2020-й.

ЦИФРА ДНЯ
4
года
исполком ВАДА утвердил санкции в отношении России
ЦИТАТА
Нужно дождаться решения CAS. Мы сделаем все возможное, чтобы ЧМ и МЧМ прошли в России
Рене Фазель
президент Международной федерации хоккея

Как комитет по этике может наказать Евгения Гинера

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Крал — важнейший игрок «Спартака». Его сильно недооценивают

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«Хочется, чтобы наши руководители больше не вляпывались». Откровенный Трефилов про санкции ВАДА

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Лучшая тройка России нулевых. Она вернула веру в сборную и красивый хоккей

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Экономика российского футбола. Главные цифры

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Заявление «Фратрии» после проведения акции фанатов на матчах РПЛ

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Месси первый в Европе, Дзюба — 113-й

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Роман Асхабадзе: «Спартак» потратил на трансферы огромные деньги. А «Ростов» брал игроков бесплатно"

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