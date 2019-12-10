Главный день «Зенита», санкции ВАДА под микроскопом и важное мнение о протестах фанатов

Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует российскому клубу выход в 1/8 финала.

Никаких эмоций, только факты.

Известный спортивный функционер — о ситуации вокруг болельщиков в российском футболе.

Сегодня сине-бело-голубые проведут в Лиссабоне заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов. Выход в плей-офф зависит не только от самих петербуржцев.

Онлайн заседания боссов красно-белых, на котором обсуждают 2019-й и планы на 2020-й.