Главный день «Зенита», санкции ВАДА под микроскопом и важное мнение о протестах фанатов
Что нужно «Зениту» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов
Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует российскому клубу выход в 1/8 финала.
Никаких эмоций, только факты.
Известный спортивный функционер — о ситуации вокруг болельщиков в российском футболе.
Сегодня сине-бело-голубые проведут в Лиссабоне заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов. Выход в плей-офф зависит не только от самих петербуржцев.
Онлайн заседания боссов красно-белых, на котором обсуждают 2019-й и планы на 2020-й.
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