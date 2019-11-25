Фанаты «Спартака» достают Дзюбу. Федотова достало судейство. Шюррле достала Россия?
Фанаты «Спартака» против Дзюбы: это война?
1 декабря московский клуб играет в Санкт-Петербурге.
Бывший форвард «Зенита», который сейчас болеет за «Спартак», — о ситуации вокруг капитана сборной России.
Говорим о матчах тура, о невезении «Спартака» и новых кричалках фанатов против Артема Дзюбы. Среди других тем — прогресс «Динамо» и кризис «Торпедо».
Главное о ситуации с возможным переездом хавбека «Локомотива» в серию А.
В финале «Гран-при» выступят сразу четыре россиянки.
Выход Шюррле против «Урала». Зачем ломать то, что работает?читать >
«Спартак»: что происходит с Шюррле?читать >
Сколько миллионов долларов стоит уход Ковальчука из «Лос-Анджелеса»? Разбор Еронкочитать >
В 19 лет выше Овечкина и наравне с Панариным! Лучший русский юниор продолжает крутую сериючитать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».