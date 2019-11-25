Фанаты «Спартака» достают Дзюбу. Федотова достало судейство. Шюррле достала Россия?

1 декабря московский клуб играет в Санкт-Петербурге.

Бывший форвард «Зенита», который сейчас болеет за «Спартак», — о ситуации вокруг капитана сборной России.

Говорим о матчах тура, о невезении «Спартака» и новых кричалках фанатов против Артема Дзюбы. Среди других тем — прогресс «Динамо» и кризис «Торпедо».

Главное о ситуации с возможным переездом хавбека «Локомотива» в серию А.

В финале «Гран-при» выступят сразу четыре россиянки.