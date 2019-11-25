Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Фанаты «Спартака» достают Дзюбу. Федотова достало судейство. Шюррле достала Россия?

18:00
1 декабря Артем Дзюба уничтожит «Спартак»? Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 декабря Артем Дзюба уничтожит «Спартак»? Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 25 ноября.

Фанаты «Спартака» против Дзюбы: это война?

1 декабря московский клуб играет в Санкт-Петербурге.

Александр Панов: «Дзюба никого не предавал. Его оскорбляют за слова в адрес болельщиков «Спартака»

Бывший форвард «Зенита», который сейчас болеет за «Спартак», — о ситуации вокруг капитана сборной России.

Тедеско не удалили, теперь из-за Дзюбы удалят фанатов? Егоров и Зеленов спорят

Говорим о матчах тура, о невезении «Спартака» и новых кричалках фанатов против Артема Дзюбы. Среди других тем — прогресс «Динамо» и кризис «Торпедо».

Миранчук и «Ювентус»: что происходит на самом деле

Главное о ситуации с возможным переездом хавбека «Локомотива» в серию А.

Четверной прыжок России

В финале «Гран-при» выступят сразу четыре россиянки.

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не забивал Валерий Ничушкин, российский форвард «Колорадо» забросил в НХЛ первую шайбу с марта 2016 года
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