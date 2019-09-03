Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 3 сентября.

МНОГО! Россия потратила 230 миллионов

В ночь на 3 сентября закрылось летнее трансферное окно. В РПЛ оно получилось самым интересным — и самым щедрым — за последние несколько лет. Даже на флажке почти все ведущие клубы осуществили один или несколько громких переходов. Летом 2019-го в Россию приехало много новых звезд. Целый ряд больших и иногда скандальных трансферов случился внутри лиги. А невероятных слухов и сорвавшихся суперсделок было еще больше. Впервые за долгое время премьер-лига как следует раскошелилась — на новичков потрачено свыше 230 миллионов евро! Неужели «голодные годы» позади и наш футбол снова разбогател?

СВОДКА. Караваев — в «Зените», Фернандеш — в «Краснодаре», Игбун — в «Динамо»

Дедлайн в этом году выдался ярким и запоминающимся. Рассказываем о том, что происходило в последний день периода дозаявок. Событий было много. Некоторые сильно удивили.

РЕЙТИНГ. Топ-10 дорогих трансферов РПЛ летом-2019. Здесь — только один россиянин

Российские клубы этим летом охотно тратились. В чем причина? Появились деньги? Новый лимит? Наши клубы научились зарабатывать?

ОСОБЫЙ ПОДХОД. Почему Жирков — феномен российского футбола

В игре со «Спартаком» Юрий Жирков не только забил победный гол, но и еще раз доказал: его игра — не тот случай, когда уместно выражение «годы берут свое». Кажется, он решил оставить его для остальных партнеров бронзового состава Евро-2008, ведь 80 процентов команды Гуса Хиддинка уже завершили карьеру. Как в 36 лет забивать «Спартаку» и быть основным защитником сборной? Мы расскажем.

US CLOSE. Как Америка пытается закрыть Медведева

Россиянин Даниил Медведев ругается с американскими болельщиками и продолжает движение к вершине US Open. В ночь на среду он встретится в четвертьфинале со Стэном Вавринкой.

ЗАРУБЕЖЬЕ. Бегство Гризманна, мечта Азара и сага Неймара

Подводим итоги работы европейского трансферного рынка, вспоминая самые громкие переходы прошедшего лета. Внутри — миллиардные траты. РПЛ пока на такое не способна.

РЕШЕНИЕ. СБР снова не восстановили. Впереди годы борьбы, как в легкой атлетике?

Международный союз биатлонистов (IBU) выпустил пресс-релиз, в котором назвал «преждевременным» решение вопроса о восстановлении прав Союза биатлонистов России. Релиз IBU настолько запутан, что не сразу даже понятно: благоприятен он для нас или нет? СБР хвалят за эффективность или ругают за невыполненные критерии? И самое странное: почему решение о восстановлении прямо сейчас кажется преждевременным?

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