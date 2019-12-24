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Дзюба — абсолютный топ, футбольные судьи — неприкосновенные, в русском биатлоне — сенсация

18:00
Артем Дзюба — лучший футболист России-2019! Фото "СЭ"
Артем Дзюба — лучший футболист России-2019! Фото "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 24 декабря.

Дзюба — лучший футболист России-2019!

Капитан сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом календарного 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресс».

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Сегодня состоится исполком РФС, на котором должны внести изменения в регламент по этике — за комментирование действий судей станут наказывать.

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