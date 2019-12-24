Дзюба — абсолютный топ, футбольные судьи — неприкосновенные, в русском биатлоне — сенсация
Дзюба — лучший футболист России-2019!
Капитан сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом календарного 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресс».
Сегодня состоится исполком РФС, на котором должны внести изменения в регламент по этике — за комментирование действий судей станут наказывать.
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