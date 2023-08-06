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ЦСКА разгромил «Локомотив», крупная победа «Спартака» в Казани. Главное за день

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Игроки ЦСКА празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 5 августа.

Чалов — волшебник, Мухин — бомбардир, ЦСКА — топ: «Локо» разгромлен в дерби

Блестящая игра команды Владимира Федотова.

«Спартак» крупно выиграл в Казани. У Медины супердебют, у Кукуляка — третья вопиющая ошибка за полгода

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