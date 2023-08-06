ЦСКА разгромил «Локомотив», крупная победа «Спартака» в Казани. Главное за день

Блестящая игра команды Владимира Федотова.

Красно-белые впервые за 10 лет стартовали в РПЛ с трех побед.

Команде Карпина есть о чем подумать.

Пресс-конференция главных тренеров после победы «Спартака» в Казани.

Хорват правда так хорош?