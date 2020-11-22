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ЦСКА — победитель первого круга РПЛ, в чем плюс победы Туктамышевой над Трусовой и Косторной, финал Медведева

22:00
ПФК ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ПФК ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 22 ноября.

Лидер, но без отрыва. ЦСКА не смог победить «Сочи»

Армейцы сыграли вничью в 15-м туре РПЛ (1:1).

Туктамышева выиграла. Почему это круто для фигурного катания?

Елизавета взяла золото крупного старта впервые с 2018 года.

Медведев ломает традиции. Россиянин вынес Надаля!

В финале Итогового турнира Даниил встретится с чемпионом US Open-2020 Домиником Тимом.

Из-за чего отменен гол «Сочи» в матче с ЦСКА? Почему судья не следит за соблюдением правил игры?

После долгих разбирательств было отменено взятие ворот армейцев.

Плющенко навредил Трусовой? Что происходит с Русской Ракетой

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ЦСКА выиграл первый круг в РПЛ, но не увеличил отрыв от «Зенита» и «Спартака»
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