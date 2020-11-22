ЦСКА — победитель первого круга РПЛ, в чем плюс победы Туктамышевой над Трусовой и Косторной, финал Медведева
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 22 ноября.
Лидер, но без отрыва. ЦСКА не смог победить «Сочи»
Армейцы сыграли вничью в 15-м туре РПЛ (1:1).
Елизавета взяла золото крупного старта впервые с 2018 года.
В финале Итогового турнира Даниил встретится с чемпионом US Open-2020 Домиником Тимом.
После долгих разбирательств было отменено взятие ворот армейцев.
Разбираемся в проблемах двукратной чемпионки мира среди юниоров.
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