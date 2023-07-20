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Черчесова уволили из «Ференцвароша», Малком может покинуть «Зенит». Главное за день

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Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 19 июля.

Черчесова уволили из «Ференцвароша» после двух чемпионств подряд. Тренеру не простили поражение от команды с Фарерских островов

Венгерский клуб не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов.

Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас

«Аль-Хиляль» очень близок к приобретению лидера сине-бело-голубых.

«Спартак» вышел из переговоров с «Сассуоло» по трансферу защитника Рожерио

Защитник «Сассуоло» Рожерио не перейдет в «Спартак».

РПЛ, трансферы: Малком может уйти из «Зенита», «Спартаку» предложили экс-игрока «Реала»

Все сделки межсезонья.

При Артете «Арсенал» потратил на трансферы почти 700 миллионов. Больше за это время спустил только «Челси»

«Канониры» больше не экономят.

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