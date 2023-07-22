«Динамо» проиграло «Краснодару», анонс сезона РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 21 июля.
«Динамо» подарило два гола «Краснодару». У Лички большие проблемы с обороной
«Быки» победили в Москве — 3:1.
«Зенит» — с шестым титулом подряд, «Спартак» выиграет Кубок, а Дзюба — гонку бомбардиров? Прогнозы авторов «СЭ»
Мы знаем, как завершится новый сезон.
Сегодня матчем «Динамо» — «Краснодар» стартует новый чемпионат России по футболу.
«Зениту» осталось одно чемпионство, чтобы догнать «Спартак». Но если уйдут Малком и Вендел, его царство прервется. А выиграет тогда «Локомотив»
Игорь Рабинер называет вероятных фаворитов и аутсайдеров чемпионата России-2023/24.
«После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева
О дебюте в Лиге Европы, конкуренции с Сафоновым и слезах Касильяса.
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«Краснодар» пока со Сперцяном и с Шапи. Но без качественных трансферов «быкам» будет сложночитать >
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