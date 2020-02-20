Большунов привез норвежцам минуту, Плющенко советует Медведевой уходить, Моуринью проиграл без Дзюбы
18:45
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 20 февраля
Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки
Лидер сборной России выиграл 34-километровый масс-старт, воспользовавшись палкой Дениса Спицова.
Двукратный олимпийский чемпион — о переменах в фигурном катании.
«Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала (0:1). Нападение «шпор» выглядело слабо.
История одной цитаты двухлетней давности.
Самая результативная команда Италии оправдала свой статус, разгромив «Валенсию».
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