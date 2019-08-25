Большая гонка в РПЛ, «Монако» Головина страдает, Ковалев и Харитонов больно бьют

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 25 августа.

РПЛ. В топ — пять?

После субботнего поражения «Зенита» от «Уфы» и ничьей в матче «Краснодара» и «Локомотива» в РПЛ — три лидера. В воскресенье их может одновременно стать пять, если «Спартак» победит в Самаре, а «Ростов» — гостей из «Рубина». Но в любом случае на первом месте останутся «быки». Объяснение — здесь.

ЧЕМПИОНАТ. Что важнее для «Спартака»? Что не так с «Зенитом»? Что хорошо у «Краснодара» и «Локо»?

Красно-белые перед битвой с чемпионом в следующем туре будут искать ответы на вопросы: как расставить приоритеты в напряженном августе, преуспеть в отборе Лиги Еворопы и сохранить силы на РПЛ. А по игре «Зенита» на гладком отрезке сезона пока возникают серьезные сомнения. И есть плюсы для «Краснодара» и «Локомотива» после их встречи на Кубани. Не забываем также про надежды и проблемы ЦСКА, который разгромил «Ахмат».

ФРАНЦИЯ. Ужас без конца: Головин тянет «Монако», но команду убивают удаления

Российский легионер «Монако» Александр Головин был лучшим в своей команде и принял участие в двух голевых атаках в матче чемпионата с «Нимом». Но монегаски упустили победу — 2:2.

АНГЛИЯ. «Ливерпуль» не напрягаясь обыграл «Арсенал», Лэмпард одержал первую победу

Итоги крутой субботы в чемпионате Англии. Команда Унаи Эмери все-таки не смогла соперничать с победителем Лиги чемпионов, «МЮ» штормит, а «Челси» добился важного результата при новом тренере.

ГОЛЛАНДИЯ. Слуцкий лишился победы и ведущего защитника

В субботу поздно вечером «Витесс» сыграл вничью с «Херкалесом». По ходу прошлого тура команда Леонида Слуцкого какое-то время красовалась на верхней строчке турнирной таблицы, теперь есть другие важные моменты.

БОКС. Радиоактивный Ковалев громит Ярда

Сергей Ковалев в Челябинске победил Энтони Ярда и посвятил свой успех Максиму Дадашеву. Обзор боя года — от Андрея Баздрева. Репортаж с места — от Дмитрия Кузнецова. Эмоции уральца после поединка — в его словах: «Я не проститутка, чтобы тянуться за жирным куском».

ММА. Двойной удар

Для российских любителей ММА это была большая ночь. Виталий Минаков и Сергей Харитонов нокаутировали соперников в Bellator.

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».