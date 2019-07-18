Баста возрождает СКА, а Бузова придет в "Спартак"? Спиридонов снова устроил международный скандал

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 18 июля.

ЛЕГЕНДА. Рэпер Баста – автор амбициозного проекта! Он возродит футбольный клуб – ростовский СКА

По данным "СЭ", известный исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.

ЛАЙВ. Станет ли Бузова президентом "Спартака", как Баста в СКА?

Традиционный онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным. Главные темы эфира: музыкант Баста возрождает ростовский СКА; когда "Спартак" объявит о трансфере Мирзова; кто уйдет из "Спартака" в "Ростов"; сколько новичков будет у ЦСКА; будут ли покупки у "Зенита".

РИТОРИКА. Вы устали от российских побед в синхронном плавании?

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли еще одно золото. По поводу их очередной победы нет никакого ажиотажа. Даже в России. Золотые медали наших спортсменок в этом виде программы стали такой обыденностью, что даже дожди в Москве обсуждают чаще успехов девушек на предолимпийском чемпионате мира. Они не приносят радость?

БЫВШАЯ. Ольга Смородская: "Кикнадзе хочет, чтобы "Локо" заработал два миллиарда? Я это делала"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская – о старте команды в РПЛ, уходе Тарасова, ситуации вокруг Гильерме, встрече гендиректора Кикнадзе с болельщиками и о том, почему Миранчуки никуда не перейдут.

ИНТЕРЕС. Шамиль Газизов: "Вопрос по Заболотному решится в ближайшее время"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов – о предстоящей игре 2-го тура РПЛ против "Краснодара", позднем начале матчей в премьер-лиге и о возможных трансферах.

БОМБА. Пакиао и Турман устроят мега-шоу. Что надо об этом знать

Ради того, чтобы лишний раз снять шляпу перед Мэнни Пакиао, можно даже сходить в магазин и купить ее. Филиппинцу скоро 41, но он не просто продолжает боксировать, а выбирает себе крутых оппонентов. Лукас Матиссе и Эдриан Бронер были неплохими соперниками, но Кит Турман – это вообще другой уровень. По-крайне мере, на бумаге. Как будет на ринге предсказать почти невозможно.

ВТОРАЯ СЕРИЯ. Спиридонов снова устроил международный скандал. Ему не дают покоя поляки

Российский волейболист Алексей Спиридонов, этим летом перешедший из казанского "Зенита" в "Урал", снова привлек к себе внимание. И снова не по спортивным причинам. 31-летний игрок снова спровоцировал международный скандал. Федерация волейбола Польши выступила с заявлением по поводу российского волейболиста. Спиридонов оставил оскорбительный комментарий к посту польского волейболиста Кароля Клоса в сети Twitter, назвав его "польской курвой". Позже российский волейболист удалил свое сообщение, но оно не осталось незамеченным.

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