Итоги тура в РПЛ, решение ФХР по Федотову, новички в «Динамо». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 27 августа.
«Зенит» подкрадывается к первому месту. По-настоящему мощного конкурента у чемпиона пока нет
При всем уважении к «Краснодару».
Команда Михаила Галактионова прервала трехматчевую серию без побед.
Рабинер — о матче «Спартак» — «Ахмат»
Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на хоккеиста Ивана Федотова, сообщили «СЭ» в ФХР.
В пресс-конференции также приняли участие генеральный директор и главный тренер.
«Зенит» вышел на второе место: турнирная таблица РПЛ после 6-го турачитать >
Роскошный голевой пас Салаха на 93-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом». Неужели это последний матч Мо в АПЛ?читать >
Скандал с поцелуем испанской футболистки не так прост. Кто больше всех выиграет от отставки президента Рубиалесачитать >
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