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Сегодня, 03:00

Аргентина — в финале ЧМ-2022, новый рекорд Лионеля Месси. Главное за день

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Лионель Месси.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 13 декабря.

Волшебный Месси и космический Альварес. У хорватов не было шансов против такой Аргентины

Аргентинцы разгромили хорватов и стали первыми финалистом чемпионата мира.

Месси повторил вечный рекорд Маттеуса и обогнал Батистуту

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии стал для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси 25-м на чемпионатах мира.

Потрясающий гол в полуфинале ЧМ-2022 после прохода с центра поля. Месси и Альварес громят Хорватию

Первый финалист ЧМ-2022 уже известен.

Месси: шаг до мечты — и до Марадоны. Такая Аргентина способна уничтожить любого

Реплика Леонида Волотко о первом полуфинале ЧМ-2022.

На ЧМ-2026 сыграют 48 команд. Зачем так много и каким будет формат?

Следующий чемпионат мира изменится до неузнаваемости.

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