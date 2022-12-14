Аргентина — в финале ЧМ-2022, новый рекорд Лионеля Месси. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 13 декабря.
Волшебный Месси и космический Альварес. У хорватов не было шансов против такой Аргентины
Аргентинцы разгромили хорватов и стали первыми финалистом чемпионата мира.
Матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии стал для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси 25-м на чемпионатах мира.
Первый финалист ЧМ-2022 уже известен.
Реплика Леонида Волотко о первом полуфинале ЧМ-2022.
Следующий чемпионат мира изменится до неузнаваемости.
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