Факты и мифы о регби: мяч из желудка, танец маори и почти 200 лет истории

В понедельник на СТС телепремьера «Регби». Вспоминаем все самое любопытное об игре.

20 июня в 22.00 на СТС выходит первый российский сериал о регби. Накануне телепремьеры вместе с чемпионом России, игроком регби-клуба ЦСКА и сборной России по регби, телеведущим Василием Артемьевым собрали главные мифы и факты об одной из самых зрелищных игр в мире.

Кадры из сериала про регби. Пресс-служба телеканала СТС

Три факта о регби

1. Первые мячи для регби делали из мочевого пузыря или желудка свиньи. Внутренности животного набивали чем-то мягким, и мяч таким образом напоминал дыню. Возможно, именно так появилась знакомая нам овальная форма мяча.

2. Традиция петь национальные гимны перед матчами пришла из регби, когда в 1905 году сборная Уэльса играла против легендарной сборной Новой Зеландии, приехавшей покорять Туманный Альбион. Тогда новозеландцы перед играми исполняли известный танец племён маори — Хака, делая отсылку к предкам, которые в своё время перед битвой устрашали соперников танцем или таким образом обращались к богам. Уэльс в ответ впервые спел свою национальную песню, которая впоследствии стала гимном Уэльса. С тех пор во всех игровых видах спорта появилась традиция — петь национальные гимны перед международными матчами.

3. В 2016 году, спустя почти сто лет, регби снова включили в олимпийскую программу. Это случилось на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Регби вернулось в список олимпийских видов спорта уже в формате регби-7.

Съемки сериала. Пресс-служба телеканала СТС

Пять мифов о регби

1. Регби — новый вид спорта

На самом деле регби существует почти двести лет. Официально история регби началась в 1823 году, когда по легенде ученик английского колледжа Уильям Уэбб Эллис во время футбольного матча нарушил правила, взял в руки мяч и побежал с ним. Также игры, похожие на регби, были ещё в Древней Греции. А в Древнем Риме когда-то играли в гарпастум — игру, по мнению многих, породившую нынешнее регби. Ведь правила, дошедшие до нас, очень схожи.

2. Регби — игра только для суровых и брутальных мужчин

Это не так, потому что женское регби — один из самых быстрорастущих видов спорта в мире. Что в сериале СТС как раз и продемонстрировано: здесь главная героиня играет в женской регбийной команде и делает большие успехи.

Василий Артемьев. Пресс-служба телеканала СТС

3. Чтобы сделать карьеру в регби, нужно начинать играть в раннем детстве

Это абсолютно не так, потому что регби — спорт поздней специализации. Кроме того, большое количество навыков, которые приветствуются в регби, можно почерпнуть из других видов спорта. Есть немало примеров, когда в регби приходят уже в зрелом возрасте и успешно выступают. Например, Кирилл Готовцев попал в регби в двадцать пять лет после успеха в вольной борьбе и бобслее. За пять лет он стал игроком основного состава сборной России по регби, а после уехал играть в сильнейшую английскую лигу, где прекрасно выступает. Сейчас он очень востребован и считается высококлассным игроком. Кстати, главные герои сериала в регби тоже пришли в достаточно зрелом возрасте: Макс из единоборств, а Настя из спортивной гимнастики.

4. Регби — один из самых травматичных видов спорта

Думаю, такой стереотип появился, потому что в игре есть столкновения, а регбисты не носят никакой защиты. В регби ношение защитных атрибутов по желанию, обязательной защиты нет. Хотя я советую надевать капы, чтобы минимизировать риск сотрясения мозга, травм челюсти и зубов. Любая защита при этом не должна содержать твёрдых пластиковых и металлических элементов, что небезопасно для соперников.

На самом деле по статистике регби не травматичнее любого другого игрового спорта: футбола, американского футбола, баскетбола. Но характер травм разный: в футболе больше страдают ноги, а в регби плечевые суставы и мышцы верхнего плечевого пояса, также выше риск получения сотрясения мозга. Но над минимизацией травматизма и увеличением безопасности спорта специалисты активно работают последние лет десять.

Мы со своей стороны, с ЦСКА и Федерацией регби России, создали Бизнес-лигу по тэг-регби (бесконтактный вид регби) для корпоративных смешанных команд, где играют и мужчины, и женщины. По условиям тэг-регби нужно сорвать одну из двух лент с пояса соперника, владеющего мячом, чтобы его остановить. Это доступно, интересно, весело и с низким порогом входа. Что очень важно, ведь на первой тренировке люди к исходу первого часа уже играют наравне со всеми. При этом испытываешь тот же азарт и эмоции, что и в классическом регби, но играешь в дружественной и весёлой обстановке, а главное — безопасной. Мне кажется, за тэг-регби большое будущее.

Съемки сериала. Пресс-служба телеканала СТС

5. В регби каждый игрок должен быть высоким и мощным

Конечно, игра достаточно требовательна к физической форме игроков. Да, есть набор основных обязательных физических навыков, включающих смену направления движения, уклонения, скорость, рывки, умение длительное время двигаться и не уставать. Но также есть специфические навыки, которые зависят от занимаемой в игре позиции. Где-то требуется большая масса, чтобы толкаться в схватке, где-то высокий рост, чтобы высоко выпрыгивать и ловить мячи. В регби много амплуа, и к каждому свои требования. Поэтому на регбийном поле можно увидеть как игрока под два метра и больше ста тридцати килограммов, так и парня ростом всего сто шестьдесят пять и весом не более семидесяти. Вместе они играют в одной команде и делают одно дело. И в этом также заключается многогранность этой игры.

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