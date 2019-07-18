В Москве пройдет чемпионат Европы по пляжному регби

27-28 июля Москва в третий раз в истории примет один чемпионат Европы по пляжному регби. Соревнования пройдут в Центре пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе. В России пляжное регби было официально признано в 2015 году. Ежегодно проводятся национальный чемпионат и Кубок России по пляжному регби.

В 2017 году в Москве был впервые проведен чемпионат Европы. Год назад на Водном стадионе сборной России впервые в истории удалось завоевать золотые медали одновременно и в женском, и в мужском турнирах. В 2019 году на ЧЕ в Москву приедут 8 мужских и 8 женских сборных команд.

В Москве выступят сильнейшие сборные Европы.

В мужской части турнира выступят сборные России, Италии, Грузии, Австрии, Латвии, Молдавии, Литвы, Хорватии. У женщин состав по странам практически аналогичный: Россия, Италия, Грузия, Испания, Белоруссия, Хорватия, Австрия, Латвия.

27 июля в Центре пляжных видов спорта "Динамо" пройдут матчи группового этапа, 28-го –плей-офф и розыгрыш медалей.

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