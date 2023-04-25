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Тренер Первухин раскритиковал иностранцев во главе сборной России по регби

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер клуба «Енисей» и сборной России по регби Александр Первухин раскритиковал иностранных специалистов, находящихся во главе сборной России по регби.

«Иностранные тренеры — это один из самых острых вопросов. Пожалуй, единственный вопрос, по которому я категорически не согласен с позицией руководства федерации. Нужно понимать, что хороших зарубежных специалистов за границей очень мало — десятки человек, даже не сотни. И они все в «Нортгемптонах» и «Клермонах» — туда левого не возьмут. А среди тренерских кадров попроще большая безработица. В международной федерации ведется большая работа, чтобы пристроить этих ребят. Но там далеко не все хорошие тренеры, есть разные специалисты. Так что брать человека просто по предложению агента — это неправильно. Лин Джонс, например, четко знал одно: он не должен проиграть в первом матче Кубка мира в Японии хозяевам со счётом 0:50. И он успешно со своей задачей справился. Вот только вся подготовка свелась только к защитной теме. Разговор об очках, о своих победах не шел. Да, мы не проиграли Японии 0:50, зато потом даже не попытались выиграть у совершенно разложившейся команды Самоа, потом всухую проиграли шотландцам и ирландцам. Но тренер уже понимал, что это не относится к его задачам», — приводит слова Первухина «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/other/news-5081083-shabashniki-trener-pervuhin-raskritikoval-inostrancev-vo-glave-sbornoj-rossii-po-regbi.html
Сборная России по регби
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