Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Игры
Главная
Регби

Сегодня, 23:03

Первухин рассказал о зарплатах регбистов в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Енисея» и сборной России по регби Александр Первухин рассказал о зарплатах регбистов в России.

«Понятно, что у нас на порядки зарплаты ниже, чем в футболе. Когда я сам играл, зарплаты вообще были небольшими, как у рабочих — хочешь, туда иди, хочешь — сюда. На сегодняшний момент стало лучше. Лучшие игроки сегодня получают порядка 300 тысяч рублей в месяц. Это близко к максимуму. Что-то может выбиваться, но это сумма для лучших игроков. И даже легионеры в нее укладываются. Но регби никогда за деньгами не бежало. В той же Англии регби до последнего не становилось профессиональным спортом, чтобы в эту мужскую борьбу не вмешивались деньги. Англичане как родоначальники вида спорта считали, что так правильно. Но жизнь заставила. Все равно надо же зарабатывать. На западе есть серьезные спонсоры, те же шейхи, но и там регби с финансовой точки зрения всегда разительно уступало футболу, несмотря на то что на матчи собираются полные стадионы по 70-80 тысяч человек. На Кубке шести наций вообще как-то было зрителей чуть ли не больше, чем на Супербоуле!

Источник: https://www.championat.com/other/news-5081065-na-poryadki-menshe-chem-v-futbole-trener-sbornoj-rossii-rasskazal-o-zarplatah-regbistov.html
Сборная России по регби
0
Читайте также
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Брэду Питту доверят болид «Формулы-1». Зачем актер сядет за руль?
Правящая партия в ЮАР заявила о выходе страны из МУС
В Москве во время операции умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая
Популярное видео
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Первухин раскритиковал иностранцев во главе сборной России по регби
Новости
RSS RSS
Все новости