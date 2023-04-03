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Сегодня, 13:45

В Федерации регби России считают необходимым выразить несогласие с рекомендациями МОК

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации регби России Кирилл Яшенков высказался о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на турниры.

«Несмотря на то что МОК смягчил ранее наложенные санкции в отношении спортсменов из России, сами решения выглядят противоречивыми, неисполнимыми, вызывающими огромное количество вопросов и явно дискриминационными по отношению к нашим спортсменам. Представители командных видов спорта ожидаемо возмущены и крайне разочарованы решением МОК в той части, в которой без всяких оснований и разъяснений запрещается допуск на международную арену командам из России. Каждый человек имеет право заниматься спортом без всякой дискриминации любого вида, и уж тем более вне зависимости от того, каким видом спорта — командным или индивидуальным — он занимается», — приводит ТАСС слова Яшенкова.

Также вице-президент Федерации регби России считает необходимым заявлять о несогласии с новыми правилами. По его словам, свои права необходимо активно отстаивать всеми возможными и предусмотренными законодательством способами.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/17435219
МОК
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